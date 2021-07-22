الرئيس الامريكي يرشح أرملة تيد كينيدي لمنصب سفيرة لدى النمسا

محمد الفلاح - الخميس 22 يوليه 2021

رشح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أرملة السناتور الراحل تيد كينيدي، فكتوريا كينيدي، لمنصب سفيرة لدى النمسا، حسبما أعلن البيت الأبيض أمس الأربعاء.



كما رشح السياسي ديفيد كوهين، مستشار الرئيس التنفيذي لمجموعة كومكاست للاتصالات، لمنصب سفير لدى كندا.

وكينيدي التي كان زوجها من عائلة كينيدي الشهيرة ومن بين أفرادها الرئيس السابق جون إف كينيدي، من نشطاء ضبط الأسلحة ومستشارة في مجموعة غرينبرغ تروريغ للمحاماة.

وهي أيضاً مؤسسة مشاركة ورئيسة معهد إدوارد إم كينيدي لمجلس الشيوخ الأمريكي، وهو مؤسسة غير حزبية وغير ربحية تعني بتثقيف العامة عن مجلس الشيوخ.

وكينيدي أيضاً عضو في مجلس "مركز برادي لمنع أعمال العنف" المرتبطة بحمل السلاح، وتيد كينيدي الذي توفي في 2009، كان شقيق الرئيس السابق جون كينيدي والسناتور الراحل بوب كينيدي، واللذين اغتيلا في الستينات، وخدم في مجلس الشيوخ الأمريكي لعقود إلى جانب بايدن.

وأعلن البيت الأبيض كذلك أن بايدن رشح محامي التقاضي الفدرالي جيمي هاربوتليان سفيراً لدى سلوفينيا.