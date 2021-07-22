539 إصابة جديدة بكورونا بلبنان

محمد الفلاح - الخميس 22 يوليه 2021

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا امس الأربعاء إلى 552328 بعد تسجيل 539 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أنه تم تسجيل وفاة شخص واحد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع عدد الوفيات إلى 7888 منذ 21 فبراير (شباط) من العام الماضي.

وبدأت في 14 فبراير (شباط) الماضي حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان. وبلغت نسبة الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح 15.8% والذين تلقوا الجرعة الأولى 24.2% من سكان لبنان حتى اليوم. ويبلغ عدد السكان حوالي 4.8 مليون نسمة.