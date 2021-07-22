شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يبحث مع رئيسي تونس والجزائر سبل تعزيز العلاقات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 22 يوليه 2021

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مع الرئيس التونسي قيس سعيد العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها في مختلف المجالات.



وتبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي، مع الرئيس قيس سعيد، التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا بأن يعود على الجميع بالخير واليمن والبركات.

ونقل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الرئيس التونسي، تهاني الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات بهذه المناسبة المباركة.

وأعرب عن تمنياته له بموفور الصحة والسعادة وللشعب التونسي بالتقدم والازدهار.

وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس التونسي العلاقات وسبل دعمها بمختلف المجالات التي تخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين.

إضافة إلى تطورات جائحة " كورونا " وآخر مستجداتها على مختلف المستويات الإنسانية والصحية والاجتماعية وأهمية التعاون والتنسيق بين دول العالم للتصدي لها واحتواء آثارها.

وتمنى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الصحة و السلامة للشعب التونسي الشقيق.

وعبر عن تمنياته للشعب التونسي بدوام الخير وأن يحقق طموحاته في البناء والتنمية.

وفي سياق متصل، بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المشتركة ويلبي تطلعات شعبيهما إلى الارتقاء بها إلى آفاق أرحب.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي بينهما، نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، عن أطيب التهاني والتمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلا الله بـ"أن يعيده على البلدين بالخير واليمن والبركات".

كما نقل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى رئيس الجزائر تهنئة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة وللشعب الجزائري الشقيق بدوام الخير والازدهار.

فيما حمّل الرئيس تبون الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التهنئة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات وتمنياته له بالصحة والعمر المديد ولدولة الإمارات وشعبها مزيدا من الرخاء والرفعة.

و بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الجزائري، إضافة إلى ذلك، مستجدات جائحة " كوفيد - 19 " في البلدين و الجهود الدولية المبذولة لمواجهة تداعياتها الإنسانية والصحية والاقتصادية على جميع الدول والمجتمعات.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وجه في 11 يوليو/تموز الجاري، بتقديم 500 ألف جرعة لقاح كورونا إلى تونس.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دعم دولة الإمارات للشعب التونسي في مواجهة الأوضاع الصحية والإنسانية التي تشهدها تونس إثر تداعيات جائحة "كوفيد - 19".

وتعيش تونس منذ أكثر من أسبوعين موجة كورونا ثالثة هي الأعنف، جعلت تونس تحتل المركز الأول عربيا وأفريقيا في عدد الوفيات والإصابات بكوفيد- 19.

وأعلن سعيد عن أن "إدارة الصحة العسكرية بالجيش التونسي ستتولى من الآن فصاعدا إدارة الأزمة الصحية في البلاد".