نيران الهولوكوست "تحرق" مخرج حفل افتتاح الأولمبياد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقال منظمو أولمبياد طوكيو 2020 مخرج حفل الافتتاح عشية انطلاق البطولة بسبب تصريحاته السابقة بشأن المحرقة النازية (الهولوكوست).

وقالت وسائل إعلام أخرى إن شينزو آبي رئيس وزراء اليابان السابق لن يحضر الحفل يوم الجمعة.



وتأتي إقالة مخرج الحفل في أحدث تطور لسلسلة من الأمور المحرجة لمنظمي الأولمبياد بعد تقارير إعلامية سابقة بشأن تنمره وسلوكه العدواني.

ولعب آبي دورا كبيرا في فوز طوكيو بتنظيم الألعاب وفي 2013 تعهد أمام أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية أن الكارثة النووية في فوكوشيما "تحت السيطرة" ووصف بلاده بأنها "متحمسة وفخورة وتؤمن" بالأولمبياد.

وحينذاك كان آبي وأنصاره يأملون أن تسير الأولمبياد على نهج النسخة التي استضافتها اليابان في 1964 وتبشر بإحياء البلاد بعد عقود من الركود الاقتصادي والتعافي من الكارثة النووية في 2011.

وبدلا من ذلك تلقت الأولمبياد، التي تأجلت بسبب جائحة فيروس كورونا، العديد من الضربات منها استقالة يوشيرو موري الرئيس السابق للجنة المنظمة ثم هيروشي ساساكي المدير الإبداعي.

وقالت اللجنة المنظمة إن إقالة كنتارو كوباياشي مخرج حفل الافتتاح جاءت بسبب سخريته من الهولوكوست في خلال عمله في الكوميديا في 1998 والتي عادت للظهور في وسائل الإعلام المحلية.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن أقل من 950 شخصا سيحضرون حفل الافتتاح من بينهم 15 من زعماء العالم.

وقررت اللجنة المنظمة إقامة البطولة بدون جماهير بسبب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا.

ومن المتوقع أن تصل جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي إلى طوكيو اليوم الخميس لحضور حفل الافتتاح وربما المفاوضات مع سوجا لحصول اليابان على لقاح فيروس كورونا.

وأوضحت وسائل إعلام محلية أن سوجا يستعد للتفاوض مع شركة فايزر للحصول على جرعات مبكرة.

وتلقى ثلث السكان في اليابان جرعة واحدة على الأقل وهو ما يزيد من الخوف بشأن تنظيم الأولمبياد وتسببها في تفشي الفيروس.

وأصيب العديد من الرياضيين والمسؤولين بالفعل بالفيروس.

وقالت شبكة إن.إتش.كيه التلفزيونية المحلية إن آبي قرر عدم حضور حفل الافتتاح بعد إعلان الحكومة اليابانية حالة الطوارئ والقيود في طوكيو.

وانطلقت منافسات الأولمبياد يوم الأربعاء حيث استهل فريق السيدات الياباني للسوفت بول البطولة بالفوز فيما خسرت الولايات المتحدة المرشحة للذهبية أمام السويد في منافسات كرة القدم للسيدات.

وتقام مباريات الرجال لكرة القدم والسوفت بول اليوم الخميس.