"الأرملة الحسناء".. ترشيح فكتوريا كينيدي سفيرة أمريكية لدى النمسا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رشح الرئيس الأمريكي جو بايدن "فكتوريا كينيدي"، أرملة السناتور الراحل تيد كينيدي "الحسناء" لمنصب سفيرة لدى النمسا.

وبحسب البيت الأبيض فإن بايدن رشح السياسي ديفيد كوهين، مستشار الرئيس التنفيذي لمجموعة كومكاست للاتصالات، لمنصب سفير لدى كندا.

وكينيدي التي كان زوجها من عائلة كينيدي الشهيرة ومن بين أفرادها الرئيس السابق جون إف كينيدي، من نشطاء ضبط الأسلحة ومستشارة في مجموعة جرينبرج تروريج للمحاماة.

وهي أيضا مؤسسة مشاركة ورئيسة معهد إدوارد إم كينيدي لمجلس الشيوخ الأمريكي، وهو مؤسسة غير حزبية وغير ربحية تعني بتثقيف العامة عن مجلس الشيوخ.

كما أن كينيدي أيضا عضو في مجلس "مركز برادي لمنع أعمال العنف" المرتبطة بحمل السلاح.

وتيد كينيدي الذي توفي في 2009، كان شقيق الرئيس السابق جون كينيدي والسناتور الراحل بوب كينيدي، واللذين اغتيلا في الستينات.

وخدم في مجلس الشيوخ الأمريكي لعقود إلى جانب بايدن.

وأعلن البيت الأبيض كذلك أن بايدن رشح محامي التقاضي الفيدرالي جيمي هاربوتليان سفيرا لدى سلوفينيا.