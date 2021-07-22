"أعزب رغما عني".. 3 كلمات تقود شابا أمريكيا للمحاكمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجه القضاء الفيدرالي الأمريكي اتهاما لشاب ينتمي لحركة ميسوجينية (كره النساء) بمحاولة ارتكاب "مجزرة" بحقّ طالبات جامعيات.

وبحسب الاتهام الموجه للشاب البالغ من العمر 21 عاماً فإنه حاول قتل الطالبات عن طريق تنفيذ عملية إطلاق نار واسعة النطاق في حرم إحدى جامعات ولاية أوهايو.



وقالت وزارة العدل الأمريكية، في بيان، إنّ تريس جينكو الذي ينتمي إلى الحركة المعادية للنساء "إينسل" (اختصارا لعبارة "أعزب رغماً عنّي") أوقف في 12 مارس/أذار 2020 بعد أن نشر على الإنترنت عدداً من المنشورات المعادية للنساء وقد ضبطت الشرطة بحوزته أسلحة نارية.

وأضافت أنّه سبق لهذا المتهم وأن حُكم عليه بالحبس لمدة 17 شهراً بعدما أدانته محكمة في ولاية أوهايو بتوجيه "تهديدات إرهابية".

وبعد قضائه محكوميته هذه خرج جينكو من السجن، لكن سرعان ما وجد نفسه قيد التوقيف، هذه المرة على أيدي الشرطة الفيدرالية وليس شرطة الولاية.

وأوضحت وزارة العدل في بيانها أنّ هيئة محلّفين وجهت إلى الشاب تهمة الشروع في القتل، مشيرة إلى أنها أسندت هذه التهمة إليه بموجب القانون الفيدرالي الذي يعاقب على جرائم "الكراهية" (عنصرية، كراهية النساء).

ووفقاً للقرار الاتّهامي فقد كتب جينكو بياناً قال فيه إنه يريد "ذبح" نساء بدافع من "الغيرة والانتقام".

كما أجرى في اليوم نفسه بحثاً على الإنترنت عن مساكن لطالبات جامعيات وعن جامعة في ولاية أوهايو.

وكتب المتّهم، وفقاً للمصدر نفسه، ملحوظة قال فيها إنّه يريد أن "يضرب بقوة" وأن يقتل ثلاثة آلاف شخص.

وبحسب القرار الاتهامي فإنّ المتّهم لم يقف في تخطيطه لجريمته عند هذا الحدّ، بل انتقل إلى الفعل بأن اشترى مسدّسين، وسترة واقية من الرصاص، وذخيرة، وقناعاً للوجه على شكل جمجمة وسترة مزوّدة بقبعة ومطبوعاً عليها كلمة "انتقام".

وخضع المتّهم منذ أغسطس/آب ولغاية ديسمبر/ كانون الأول 2019 لتدريب عسكري في قاعدة في ولاية جورجيا.

ولفت القرار الاتهامي إلى أن الشاب استكشف في يناير/كانون الثاني 2015 حرماً جامعياً، بينما كان يستعلم عن الطريقة المثلى لارتكاب جريمته.

ولحظة القبض عليه كان بحوزته سلاح ناري مزوّد بجهاز يزيد من كثافة إطلاق النار.