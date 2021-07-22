شكرا لقرائتكم وفاة 7 أشخاص غرقاً بسيول جارفة شرق اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت مصادر محلية وإعلامية يمنية، اليوم الأربعاء، إن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بسيول الأمطار الجارفة التي اجتاحت أنحاء واسعة من محافظتي المهرة وشبوة شرقي البلاد.

من السيول التي ضربت شرق اليمن اليوم

وذكرت المصادر أن ثلاث نساء وطفلين قضوا غرقاً بسيول الأمطار الغزيرة في منطقة بيحان شمالي شبوة، بينما توفي اثنان آخران في محافظة المهرة.

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وفي محافظة حضرموت أغرقت الأمطار الغزيرة مناطق متفرقة من مديريات الوادي، متسببةً بقطع الطرقات وأضراراً مادية كبيرة، في حين تدخل الطيران المروحي لإجلاء عالقين بمديرية سيئون، وفق ما نقله موقع صحيفة "عدن الغد" اليمنية.

تدخل الطيران المروحي لإجلاء عالقين بمديرية سيئون

وشهدت معظم مديريات محافظات شبوة والمهرة وحضرموت أمطاراً غزيرة مصحوبة برياح شديدة، تحولت إلى سيول جارفة.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية في اليمن قد حذّر من حدوث منخفض جوي ماطر على عدد من المحافظات اليمنية ومنها محافظة شبوة، داعياً المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم المرور في مجاري تدفق السيول والأودية.

وفي العام الماضي، خلفت الفيضانات في اليمن عشرات القتلى وأجبرت عشرات الآلاف على مغادرة منازلهم.