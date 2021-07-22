 خلال يونيو.. 137 تركيًا فقدوا حياتهم لأسباب مختلفة منها الانتحار

أعلنت جمعية الصحة والسلامة المهنية التركية، أن 173 عاملاً تركياً فقدوا حياتهم في شهر يونيو، وما لا يقل عن 1155 عاملاً فقدوا حياتهم في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، لأسباب مختلفة، منها الانتحار.

وذكر موقع «ميزوبوتاميا»، في نسخته التركية، أن جمعية إسطنبول للصحة والسلامة المهنية، نشرت تقريرها عن جرائم القتل المهني لشهر يونيو، وجاء في التقرير أن 137 شخصًا من أصل 173 شخصًا ممن فقدوا حياتهم كانوا من العاملين باليومية، و36 منهم كانوا يعملون لحسابهم الخاص.

وكان 9 من الذين لقوا حتفهم في جرائم العمل من العاملات و164 منهم من الذكور، وكانت جرائم قتل العاملات حدثت في قطاعات الزراعة والتجارة والتعليم والمكاتب والصحة.

فيما فقد 6 أطفال حياتهم في جرائم العمل، وورد في التقرير أن 7 عمال لاجئين فقدوا حياتهم في يونيو، 5 منهم سوريون، وأفغانيان.