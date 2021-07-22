علي باباجان يكشف عن تراجع كبير في شعبية الرئيس التركي

محمد الفلاح - الخميس 22 يوليه 2021

أكد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي علي باباجان، أنه لا يعتقد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من الممكن أن يتجه إلى انتخابات مبكرة في الظروف الحالية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة من الممكن أن تفقده السلطة.



ونقل موقع «سوزجو» التركي، عن باباجان، قوله في مقابلة مع قناة «فوكس» الناطقة بالتركية، إن الانتخابات المبكرة موضوع ساخن على الساحة، ولكن لا أعتقد أن السيد أردوغان من الممكن أن يتخذ هذه الخطوة في مثل هذه الظروف، ولا أعتقد أنه سيتخذ خطوة من الممكن أن تفقده السلطة.

وتساءل وزير المالية الأسبق: «كيف تكون هناك انتخابات مبكرة؟ وهو (أردوغان) يرى الدعم يتآكل بسرعة، لا أعتقد أنه يريد الذهاب إلى انتخابات مبكرة في تلك البيئة».