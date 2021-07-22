بهلوي يعيد تذكير بايدن بـ"فيديو الشجاعة": شعب إيران يحتاجك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعاد رضا بهلوي ولي عهد إيران السابق ونجل الشاه الراحل تذكير جو بايدن بموقفه الشجاع تجاه جنوب أفريقيا مطالبا إياه بإجراء مماثل مع طهران.

بهلوي وعبر حسابه على تويتر، نشر مقطع فيديو للرئيس بايدن عندما كان صغيرا ويتحدث بحماسه عما يدور في جنوب أفريقيا ودفاعا عن شعبها.

وقال ولي عهد إيران السابق، في تغريدته: "الرئيس جو بايدن.. لقد كنت جريئا وشجاعا في المطالبة بتضامن أمريكا مع شعب جنوب إفريقيا. اليوم.. يحتاج شعب إيران ويستحق نفس التضامن".

وأضاف في تغريدته الموجهة إلى بايدن: "إنهم يقاتلون من أجل الحرية ويواجهون الرصاص"، في إشارة منه إلى مظاهرات منطقة الأحواز حاليا.

ومنذ العام 2019، يطالب نجل شاه إيران السابق/ الأمم المتحدة بالتحرك إزاء وقف إبادة جماعية يتعرض لها الشعب الإيراني



كانت الاحتجاجات قد اندلعت يوم الخميس الماضي في المحافظة الغنية بالنفط والحدودية مع العراق، على خلفية شح المياه، في وقت تعاني إيران فيه من انخفاض نسبة الأمطار مقارنة بأعوام سابقة.

ومساء الأربعاء، هدد مكتب المدعي العام في محافظة خوزستان جنوب إيران، بزيادة قمع المحتجين المطالبين بتوفير المياه.

والتحقت محافظة أصفهان وسط إيران، مساء اليوم، بركب الاحتجاجات المتواصلة في محافظة خوزستان.

وأسفرت احتجاجات محافظة خوزستان منذ الخميس الماضي حتى الآن إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة العشرات بجروح فيما جرى اعتقال قرابة 22 شخصاً بحسب منظمات حقوقية استطاعت توثيق بعض أسماء المعتقلين.

فيما ذكرت منظمة حقوق الإنسان في الأحواز في وقت سابق إن هناك أربعة من المحتجين اختفى مصيرهم بعد اعتقالهم الليلة الماضية في الاحتجاجات.

ولا يبدو أن هناك أفق حل لأزمة المياه في خوزستان على الرغم من وعود المسؤولين بحلها، فيما حث المرشد علي خامنئي، اليوم المسؤولين على الإسراع في حل مشكلة المحافظة التي تعاني من الإهمال والتهميش بسبب سياسات النظام العنصرية.