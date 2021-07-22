بيتزا وكباب.. سجينان يختطفان حارسين بالسويد مقابل "وجبات خاصة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجحت السلطات السويدية في تحرير حارسين بعد احتجازهما على يد سجينين بأحد سجون البلاد قبل مبادلتهما بشطائر بيتزا.

وبحسب وكالة الأنباء "تي تي" ومحطة الإذاعة "إس في تي" ووسائل إعلام سويدية أخرى فإن السجينين تحصنا في غرفة حراسة في سجن هالبي، على بعد حوالي 100 كيلومتر غرب ستوكهولم.

وقالت الشرطة إنه تم إطلاق سراح الرهينة الأول في حوالي الساعة السابعة مساء. وفي وقت لاحق من مساء الأربعاء أعلن مسؤولون عن إطلاق سراح الرهينة الثاني.

وبعد ذلك بوقت قصير، أعلنت الشرطة عودة الخاطفين الاثنين إلى السجن.

وجاء في بيان للشرطة أن "المشتبه بهما محتجزان وتم نقلهما إلى مقر الشرطة في إسكيلستونا"، مشيرة إلى أنه يتم التعامل مع القضية على أنها عملية اختطاف.

وكانت صحيفة "افتونبلاديت" قد ذكرت أن الرهينتين رجل وامرأة بينما كان الخاطفان مدانين بالقتل. وترددت تقارير أنهما كانا مسلحين بشفرات حلاقة.

وفي فترة ما بعد الظهر ، وفقًا لإذاعة إس في تي وصحيفة "افتونبلاديت" ، طالب السجينان بضرورة حصول جميع النزلاء العشرين في عنبرهما على شطائر "بيتزا" عليها طبقة من الكباب، وفي المقابل يمكن إطلاق سراح رهينة واحد.

وبعد ذلك بوقت قصير، أظهرت صور ضباط شرطة وهم يضعون عدة علب بيتزا في سيارة.

وأكد مطعم البيتزا لوكالة "تي تي " أنه تم أخذ 20 بيتزا بالكباب.

وقالت الشرطة في البداية فقط إن عملية كبيرة كانت تجري في السجن وأن ضباطا لهم صلاحيات خاصة كانوا في الموقع.

ويحتوي سجن هالبي على 98 موقعا في الدرجة الأمنية الأولى، وهو أعلى مستوى أمني للسجون السويدية، وفقا لمصلحة التفتيش السويدية على السجون.