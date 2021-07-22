وقال مدير مديرية الناطع بالبيضاء مسعد الصلاحي، إن معارك عنيفة دارت بين الجانبين تمكنت خلالها قوات الجيش من استعادة السيطرة على بعض المواقع بمديريتي ناطع والنعمان، بعد معارك عنيفة دارات بين الجانبين.
وأشار الصلاحي إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل عشرات العناصر من المليشيا، وأسر 15 آخرين. وأكد أن المعارك ستستمر إلى أن يستعيد الجيش كافة المواقع التي استولى عليها الحوثيون.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يستعيد مواقع بمحافظة البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.