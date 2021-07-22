الجيش اليمني يستعيد مواقع بمحافظة البيضاء

أكد مصدر محلي يمني، استعادة قوات الجيش الحكومي السيطرة على بعض المواقع بمديرتي ناطع والنعمان بمحافظة البيضاء، وسط البلاد، من قبضة مليشيا الحوثي.

وقال مدير مديرية الناطع بالبيضاء مسعد الصلاحي، إن معارك عنيفة دارت بين الجانبين تمكنت خلالها قوات الجيش من استعادة السيطرة على بعض المواقع بمديريتي ناطع والنعمان، بعد معارك عنيفة دارات بين الجانبين.

وأشار الصلاحي إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل عشرات العناصر من المليشيا، وأسر 15 آخرين. وأكد أن المعارك ستستمر إلى أن يستعيد الجيش كافة المواقع التي استولى عليها الحوثيون.