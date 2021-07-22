شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: 53 مليون جنيه إسترليني لمكافحة الهجرة بفرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبرمت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل صفقة جديدة مع فرنسا وذلك لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتقليص محاولات عبور القناة الإنجليزية.

وبموجب الصفقة قامت المملكة المتحدة بتقديم 53 مليون جنيه إسترليني إضافية لفرنسا، وذلك لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث تجاوز عدد المهاجرين أكثر من 700 مهاجر غير شرعي وصلوا إلى المملكة المتحدة خلال يومين.

وستكون المبالغ المالية مقابل مضاعفة عدد أفراد الشرطة إلى حوالي 200 فرد يوميًا، ليقوموا بدوريات في الشواطئ الفرنسية في محاولة لمنع عصابات المهربين من شحن المهاجرين عبر القناة الانجليزية مقابل متوسط 2500 جنيه إسترليني للفرد الواحد.

حيث وصل حوالي 287 مهاجرًا إلى المملكة المتحدة يوم الثلاثاء، و430 يوم الاثنين، وبلغ عدد إجمالي المهاجرين غير الشرعيين لهذا العام 8452 مهاجرًا ، متجاوزًا المجموع الكلي لعام 2020 البالغ 8417.