اخبار العالم

ارتفاع عدد قتلى أعمال العنف في جنوب أفريقيا إلى 276 قتيلاً

0 نشر
أحمد 0 تبليغ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد قتلى أعمال العنف في جنوب أفريقيا إلى 276 قتيلاً والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 2:01 صباحًا, 22 يوليو 2021 م

المناطق - وكالات

ارتفعت حصيلة قتلى أعمال العنف التي شهدتها جنوب أفريقيا إلى 276 قتيلاً.
وأفادت وزيرة شؤون الرئاسة بالإنابة في جنوب أفريقيا خومبودزو نتشافيني خلال مؤتمر صحفي أمس، أن الشرطة تحقق في 168 من حالات القتل، مشيرةً إلى أن هنالك 234 حالة وفاة ناجمة عن الاضطرابات في كوازولو-ناتال و 42 حالة في خاوتينج.
وأكدت أن السلطات في جنوب أفريقيا قد تمكنت من السيطرة على أعمال العنف، التي اندلعت احتجاجاً على سجن الرئيس السابق جاكوب زوما قبل أسبوعين.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا