اخبار العالم

المكسيك: «دلتا» أدى إلى تعقيد إعادة فتح الحدود مع أمريكا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك: «دلتا» أدى إلى تعقيد إعادة فتح الحدود مع أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، أمس الأربعاء، إن متغير دلتا كوفيد -19 وزيادة حالات الإصابة بفيروس أدى إلى تعقيد إعادة فتح الحدود البرية بين الولايات المتحدة والمكسيك أمام السفر غير الضروري.

ومددت الحكومة الأمريكية أمس الأربعاء، إغلاق الحدود البرية مع كندا والمكسيك ليشمل السفر غير الضروري مثل السياحة حتى 21 أغسطس، حتى في الوقت الذي يناقش فيه المسؤولون ما إذا كانوا سيطلبون من الزوار تلقي لقاح COVID-19.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا