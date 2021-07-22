شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك: «دلتا» أدى إلى تعقيد إعادة فتح الحدود مع أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، أمس الأربعاء، إن متغير دلتا كوفيد -19 وزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا أدى إلى تعقيد إعادة فتح الحدود البرية بين الولايات المتحدة والمكسيك أمام السفر غير الضروري.

ومددت الحكومة الأمريكية أمس الأربعاء، إغلاق الحدود البرية مع كندا والمكسيك ليشمل السفر غير الضروري مثل السياحة حتى 21 أغسطس، حتى في الوقت الذي يناقش فيه المسؤولون ما إذا كانوا سيطلبون من الزوار تلقي لقاح COVID-19.