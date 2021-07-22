شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا العنف في جنوب أفريقيا إلى 276 قتيلاً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة قتلى أعمال العنف التي شهدتها جنوب أفريقيا إلى 276 قتيلاً.

وأفادت وزيرة شؤون الرئاسة بالإنابة في جنوب أفريقيا خومبودزو نتشافيني خلال مؤتمر صحفي أمس، أن الشرطة تحقق في 168 من حالات القتل، مشيرةً إلى أن هناك 234 حالة وفاة ناجمة عن الاضطرابات في كوازولو-ناتال و 42 حالة في خاوتينج.

وأكدت أن السلطات في جنوب أفريقيا قد تمكنت من السيطرة على أعمال العنف، التي اندلعت احتجاجاً على سجن الرئيس السابق جاكوب زوما قبل أسبوعين.