شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات الأحواز تتسع والمتظاهرون يهتفون «الموت لخامنئي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خرج الآلاف من المتظاهرين في مدينة إيذه في الأحواز احتجاجا على شح المياه، ليل الثلاثاء مرددين شعار «الموت للديكتاتور، الموت لخامنئي». بحسب ما أكدت مصادر محلية. وبحسب المصادر فقد هاجمت قوات الشرطة والباسيج المتظاهرين واعتقلت العديد منهم وأفيد عن مقتل متظاهرين اثنين. وعلت الهتافات بمواجهة قمع قوات الأمن «عشائر بختياري والعرب، متحدون متحدون» و«ليقتل خامنئي ولا تنفعه الدبابة والمدفع». وأكدت المصادر أن قوات الشرطة والباسيج تقوم بإلقاء الغاز المسيل للدموع وإطلاق النار على المتظاهرين.

وتواصلت الاحتجاجات في الليلة السادسة على شح المياه في العديد من المدن كالخفاجية، وشوشتر، والمحمرة، وخرمشهر، وعبادان، وبهبهان، والخلفية، وويس، ودورخوين، ومعشور، وأجزاء من دزفول.

وأشارت مصادر محلية في مدينة إيذه إلى أن عددًا من المتظاهرين الذين أصيبوا برصاص الشرطة وقوات الأمن خلال احتجاجات، ليل الثلاثاء، في المدينة لم يذهبوا إلى المستشفى بسبب مخاوف بشأن الاعتقال ولم يكن لديهم مكان للعلاج، بحسب ما نقل موقع «إيران إنترناشيونال».

وبحسب الموقع الإيراني يُظهر مقطع فيديو الوضع الفوضوي لمستشفى إيذه في أعقاب هجوم رجال الأمن على مجموعة من المتظاهرين. وبالإضافة إلى مقتل شخصين على الأقل في إيذه، توفي الشاب محمد كروشات، في حي علوي في الأحواز، وكان كروشات قد أصيب برصاصة خلال احتجاجات ليل الإثنين الماضي، وتوفي في المستشفى الثلاثاء. وحتى الآن، قُتل ما لا يقل عن 5 متظاهرين شباب في الفلاحية والأحواز وإيذه برصاص قوات الأمن والشرطة خلال 6 ليالٍ من احتجاجات شح المياه.