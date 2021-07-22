شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات الأحواز تتسع والمتظاهرون يهتفون «الموت لخامنئي» والان نبدء بالتفاصيل
وتواصلت الاحتجاجات في الليلة السادسة على شح المياه في العديد من المدن كالخفاجية، وشوشتر، والمحمرة، وخرمشهر، وعبادان، وبهبهان، والخلفية، وويس، ودورخوين، ومعشور، وأجزاء من دزفول.
وأشارت مصادر محلية في مدينة إيذه إلى أن عددًا من المتظاهرين الذين أصيبوا برصاص الشرطة وقوات الأمن خلال احتجاجات، ليل الثلاثاء، في المدينة لم يذهبوا إلى المستشفى بسبب مخاوف بشأن الاعتقال ولم يكن لديهم مكان للعلاج، بحسب ما نقل موقع «إيران إنترناشيونال».
وبحسب الموقع الإيراني يُظهر مقطع فيديو الوضع الفوضوي لمستشفى إيذه في أعقاب هجوم رجال الأمن على مجموعة من المتظاهرين. وبالإضافة إلى مقتل شخصين على الأقل في إيذه، توفي الشاب محمد كروشات، في حي علوي في الأحواز، وكان كروشات قد أصيب برصاصة خلال احتجاجات ليل الإثنين الماضي، وتوفي في المستشفى الثلاثاء. وحتى الآن، قُتل ما لا يقل عن 5 متظاهرين شباب في الفلاحية والأحواز وإيذه برصاص قوات الأمن والشرطة خلال 6 ليالٍ من احتجاجات شح المياه.