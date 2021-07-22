بعد "صلاة الأسد" بها.. هجوم إسرائيلي على حمص

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التلفزيون السوري، الخميس، نجاح الدفاعات الجوية في التصدي لـ"عدوان إسرائيلي" في سماء حمص بعد يوم واحد من صلاة بشار الأسد بالمدينة.

لكن المرصد السوري أشار إلى "انفجارات عنيفة في محافظة حمص ومحيطها نتيجة ضربات إسرائيلية على مواقع عسكرية".

وعادت وكالة الأنباء السورية لتؤكد أن الهجوم الإسرائيلي استهدف منطقة القصير بريف حمص الغربي.

بدورها، قالت وزارة الدفاع السورية: إن "العدوان الإسرائيلي على حمص تم من شمال شرق بيروت وأسفر عن أضرار مادية فقط".

هجوم يأتي بعد يوم واحد من ظهور الرئيس السوري بشار الأسد، في حمص لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع خالد بن الوليد.



وإلى جانب الأسد، ظهر مفتي سوريا الشيخ أحمد بدر الدين حسون وعدد من المسؤولين السوريين.





وهذه أول صلاة عيد لبشار الأسد منذ تجديد ولايته لرئاسة رابعة في سوريا بعد انتخابات شهدتها البلاد قبل أسابيع.

والثلاثاء أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن 5 مسلحين موالين للنظام السوري قتلوا في ضربات إسرائيلية.

ويونيو/حزيران الماضي، أعلنت الدفاعات الجوية السورية تصديها لصواريخ إسرائيلية من اتجاه الأجواء اللبنانية.