واشنطن تبعث برسالة لمتظاهري الأحواز: نتابعكم وندعمكم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت الخارجية الأمريكية، دعم واشنطن لحق الإيرانيين في التجمع بشكل سلمي والتعبير عن رأيهم بدون خوف من العنف والاعتقال التعسفي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، الأربعاء، إن الوزارة تتابع عن قرب التقارير حول التظاهرات في إيران، بما في ذلك التقارير حول إطلاق قوات الأمن النار على المتظاهرين.

وتزامنت تصريحات برايس مع تصاعد حدة الاحتجاجات التي تشهدها محافظة خوزستان، جنوبي غرب إيران، والتي دخلت يومها السابع على التوالي بسبب نقص المياه.



كانت الاحتجاجات قد اندلعت يوم الخميس الماضي في المحافظة الغنية بالنفط والحدودية مع العراق، على خلفية شح المياه، في وقت تعاني إيران فيه من انخفاض نسبة الأمطار مقارنة بأعوام سابقة.

ومساء الأربعاء، هدد مكتب المدعي العام في محافظة خوزستان جنوب إيران، بزيادة قمع المحتجين المطالبين بتوفير المياه.

وفي مدينة الأهواز عاصمة خوزستان أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع ضد المحتجين، بحسب ما أظهرته مقاطع فيديو نشرها نشطاء.

والتحقت محافظة أصفهان وسط إيران، مساء اليوم، بركب الاحتجاجات المتواصلة في محافظة خوزستان.

وأسفرت احتجاجات محافظة خوزستان منذ الخميس الماضي حتى الآن إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة العشرات بجروح فيما جرى اعتقال قرابة 22 شخصاً بحسب منظمات حقوقية استطاعت توثيق بعض أسماء المعتقلين.

فيما ذكرت منظمة حقوق الإنسان في الأهواز في وقت سابق إن هناك أربعة من المحتجين اختفى مصيرهم بعد اعتقالهم الليلة الماضية في الاحتجاجات.

ولا يبدو أن هناك أفق حل لأزمة المياه في خوزستان على الرغم من وعود المسؤولين بحلها، فيما حث المرشد علي خامنئي، اليوم المسؤولين على الإسراع في حل مشكلة المحافظة التي تعاني من الإهمال والتهميش بسبب سياسات النظام العنصرية.