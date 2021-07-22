شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب ترصد إنجازات قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد تقرير صادر عن اللجان النوعية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النجاحات الكبيرة التى حققتها قطاع الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى زمام الأمور فى 2014، وهى:

- تمويل 1.4 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر خلال 7 سنوات.

- ضخ 12.6 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة من خلال الجهات الوسيطة.

- توفير 30.4 مليون يومية تشغيل للعمالة الغير منتظمة بجميع المحافظات.

- بلغ إجمالي الإنفاق على تمويل مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة 1.655 مليار جنيه، و 677 مليون لتنمية المجتمع، و107 مليون جنيه للتدريب والتشغيل.

- تنظيم 878 معرض داخلي وخارجي بمشاركة ما يزيد على 18 ألف عارض.

- قدم جهاز المشروعات 400 ألف خدمة من خلال 33 فرع بكافة المحافظات.

- حصلت المرأة على 46% من إجمالي القروض التي تم منحها.

- تدريب أكثر من 43 ألف شاب وفتاة في مجال ريادة الأعمال.

- حصلت محافظات الصعيد على النسبة الأكبر بـ44% والوجه البحري 38%، ومحافظات الحضر حصلت على 13% والمحافظات الحدودية على 5%.