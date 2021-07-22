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الأكثر منذ ٦ أشهر.. طوكيو تسجل ارتفاعًا في إصابات كورونا اليومية

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محمد اسماعيل - القاهرة - اليابان - (أ ش أ)

أعلنت السلطات اليابانية الأربعاء، تسجيل أكثر من 4900 إصابة جديدة بفيروس ؛ ليصل الإجمالي إلى أكثر من 848 ألف حالة.
وأوضحت هيئة الإذاعة اليابانية (ان اتش كيه) أن العاصمة طوكيو وحدها سلجت اليوم 1832 إصابة جديدة بكورونا، مضيفة أن هذا الرقم هو الأكبر منذ أكثر من 6 أشهر في العاصمة.
وتابعت الهيئة قائلة إن عدد الحالات في طوكيو يزداد أسبوعاً بعد الآخر خلال الـ 32 يوم الأخيرة.
وأشارت الإذاعة اليابانية إلى أن عدد حالات الإصابة الإجمالية بالفيروس وصل بذلك في طوكيو إلى 193 ألفا و62 شخصا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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