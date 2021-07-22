السويد: إطلاق سراح حارسين احتجزهما سجينان كرهائن

محمد اسماعيل - القاهرة - كوبنهاجن - (د ب أ)

أفرج سجينان عن حارسين بعد احتجازهما كرهائن في أحد السجون في السويد الأربعاء، وفقًا لما ذكرته الشرطة.

وذكرت وكالة الأنباء "تي تي" ومحطة الإذاعة "إس في تي" ووسائل إعلام سويدية أخرى أن السجينين تحصنا في غرفة حراسة في سجن هالبي، على بعد حوالي 100 كيلومتر غرب ستوكهولم.

وقالت الشرطة إنه تم إطلاق سراح الرهينة الأول في حوالي الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي. وفي وقت لاحق من مساء الأربعاء، أعلن مسؤولون عن إطلاق سراح الرهينة الثاني.

كانت صحيفة "افتونبلاديت" قد ذكرت أن التقارير أفادت بأن الرهينتين رجل وامرأة بينما كان الخاطفان مدانين بالقتل. وترددت تقارير أنهما كانا مسلحين بشفرات حلاقة.

وفي فترة ما بعد الظهر ، وفقًا لإذاعة إس في تي وصحيفة "افتونبلاديت" طالب السجينان بضرورة حصول جميع النزلاء العشرين في عنبرهما على فطائر بيتزا عليها طبقة من الكباب، وفي المقابل يمكن إطلاق سراح رهينة واحد.

وبعد ذلك بوقت قصير، أظهرت صور ضباط شرطة وهم يضعون عدة علب بيتزا في سيارة. وأكد مطعم البيتزا لوكالة "تي تي " أنه تم أخذ 20 بيتزا بالكباب.

وقالت الشرطة في البداية فقط إن عملية كبيرة كانت تجري في السجن وأن ضباطًا لهم صلاحيات خاصة كانوا في الموقع.

ويحتوي سجن هالبي على 98 مكانًا في الدرجة الأمنية الأولى، وهو أعلى مستوى أمني للسجون السويدية، وفقًا لمصلحة التفتيش السويدية على السجون.