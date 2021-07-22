"سانا": مقتل 3 أشخاص في قصف جوي أمريكي لريف الحسكة

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - (د ب ا)

لقى 3 أشخاص حتفهم وأصيب عدد آخر مساء الأربعاء في قصف جوي أمريكي لشرق مدينة الحسكة السورية، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

وذكرت وكالة سانا عن مصادر محلية أن طائرة مروحية تابعة للاحتلال الأمريكي استهدفت بالصواريخ منزلا في قرية جاموس بعد محاصرته من قبل مسلحي ميليشيا قوات سورية الديمقراطية (قسد) المرتبطة بالاحتلال الأمريكي لعدة ساعات ما أدى إلى تدميره ومقتل وجرح جميع من كان بداخله.

وتنتشر قوات أمريكية في ريفي الحسكة ودير الزور بشمال شرق سوريا الغني بالنفط.