واشنطن تدعم المتظاهرين في إيران

وتزامنت تصريحات برايس مع تصاعد حدة الاحتجاجات التي تشهدها محافظة خوزستان، جنوبي غرب إيران، والتي دخلت يومها السابع على التوالي بسبب نقص المياه.
كانت الاحتجاجات اندلعت الخميس الماضي في المحافظة الغنية بالنفط والحدودية مع العراق، على خلفية شح المياه، في وقت تعاني إيران فيه من انخفاض نسبة الأمطار مقارنة بأعوام سابقة.
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