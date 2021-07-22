واشنطن تدعم المتظاهرين في إيران

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن الوزارة تتابع عن قرب التقارير حول التظاهرات في إيران، بما في ذلك التقارير حول إطلاق قوات الأمن النار على المتظاهرين. وشدد برايس على دعم الولايات المتحدة لحق الإيرانيين في التجمع بشكل سلمي والتعبير عن رأيهم بدون خوف من العنف والاعتقال التعسفي من قبل قوات الأمن.

وتزامنت تصريحات برايس مع تصاعد حدة الاحتجاجات التي تشهدها محافظة خوزستان، جنوبي غرب إيران، والتي دخلت يومها السابع على التوالي بسبب نقص المياه.

كانت الاحتجاجات اندلعت الخميس الماضي في المحافظة الغنية بالنفط والحدودية مع العراق، على خلفية شح المياه، في وقت تعاني إيران فيه من انخفاض نسبة الأمطار مقارنة بأعوام سابقة.