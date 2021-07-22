وفد الجيش الليبي يبحث بموسكو مكافحة الإرهاب وإخراج المرتزقة

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

كشف اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي أن المشير خليفة حفتر أرسل وفدًا عسكريًّا إلى روسيا، برئاسة مدير مكتبه عضو اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» الفريق خيري التميمي، فيما أكد مصدر عسكري ليبي أن الزيارة ستتطرق لملف مكافحة الإرهاب والتنسيق مع الجانب الروسي في مجالات التعاون العسكري، مشيرًا إلى أن وفد القيادة العامة سيبحث تفعيل مخرجات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» وخاصة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.

وأشار المصدر العسكري الذي رفض الكشف عن هويته في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إلى أن التعاون بين القيادة العامة للجيش الوطني وروسيا مستمر، منذ عملية الكرامة التي أطلقها الجيش الليبي لمكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة التي سيطرت على ليبيا في فترة من الفترات.

ولفت المصدر إلى أن الوفد سيقوم بزيارة إلى مصانع تتبع الجيش الروسي لمتابعة أحدث الآليات والمعدات العسكرية في الترسانة الروسية.