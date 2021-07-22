الصومال: مقتل 50 عنصراً من حركة «الشباب» بغارة جوية

ابوظبي - سيف اليزيد - مقديشو (وكالات)

أعلن الجيش الصومالي القضاء على 50 عنصرًا من حركة «الشباب» الإرهابية، في غارة جوية على قرية «عاد» بإقليم «جلمدغ» وسط البلاد.

وأفاد الجيش الصومالي في بيان أن الغارة الجوية استهدفت معاقل عسكرية لمقاتلي حركة «الشباب» في بلدة «عاد»، وأسفرت عن مقتل 50 عنصرًا من العناصر الإرهابية .

وأمس الأول، نفذ الجيش الأميركي غارة جوية ضد حركة «الشباب»، هي الأولى منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه في نهاية يناير، وفقاً للبنتاجون.

وصرحت المتحدثة باسم البنتاجون سيندي كينغ بأن القيادة العسكرية لإفريقيا «أفريكوم» نفذت الثلاثاء غارة جوية في ضواحي «غالكايو» على بعد 700 كلم شمال شرق مقديشو.