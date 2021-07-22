وفاة 7 أشخاص جراء السيول شرقي اليمن

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد)

أفادت مصادر محلية يمنية، أمس، بوفاة 7 أشخاص جراء سيول الأمطار التي تشهدها محافظتا المهرة وشبوة شرقي البلاد.

وقالت المصادر إن محافظتي شبوة والمهرة شهدتا سقوط أمطار غزيرة خلال الساعات الماضية تسببت بسيول جارفة في الشعاب والوديان.

وبحسب المصادر، فقد تسببت السيول المستمرة منذ مساء أمس الأول، في وفاة 5 أشخاص في شبوة وشخصين في محافظة المهرة، فيما ما تزال عمليات البحث عن مفقودين مستمرة.

وكان مركز الأرصاد الوطني طالب اليمنيين بالابتعاد عن مجاري السيول والوديان نتيجة المنخفض الجوي في عدد من المحافظات اليمنية. ويمتد موسم الأمطار في اليمن من أبريل حتى أغسطس من كل عام.

وتمكن الطيران العمودي التابع للمنطقة العسكرية الأولى، من إنقاذ شخصين حاصرتهما السيول في منطقة «جسر مدودة» بمديرية سيئون بمحافظة حضرموت.

وأشار بلاغ للمنطقة العسكرية الأولى تلقت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» نسخة منه، إلى أنه تم إجلاء شابين حاصرتهما مياه السيول الجارفة أمس، في جسر «مدودة»، لافتاً إلى أن عملية الإنقاذ جاءت عقب تلقي مركز القيادة والسيطرة بالمنطقة الأولى بلاغ مناشدة من غرفة العمليات المشتركة بالوادي والصحراء لإنقاذ الشابين.

وناشدت المنطقة الأولى، الأهالي اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر والبعد عن أماكن مجاري السيول حفاظاً على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.

الحوثيون يفجرون منزل قائد شرطة النجدة في مأرب

أقدمت ميليشيات الحوثي الإرهابية على تفجير منزل قائد فرع شرطة النجدة بمحافظة مأرب.

وأفادت مصادر محلية بأن الميليشيات الحوثية فجَّرت منزل العميد أحمد سعيد دركم، قائد شرطة النجدة في مأرب، الكائن بمنطقة «بقثة» على أطراف مديرية رحبة، جنوبي غرب المحافظة.

وأكد قائد شرطة النجدة في مأرب العميد أحمد سعيد دركم، على حسابه في «فيسبوك» أن ميليشيات الحوثي الإرهابية قامت بتفجير منزله الواقع في منطقة «بقثة»، مرجعاً أسباب ذلك إلى الهزائم التي مُنيت بها الميليشيات خلال معارك الأيام الأخيرة الماضية في جبهات المديرية نفسها.

وأضاف: «يظنون بذلك أنهم انتصروا بتفجير منزل، هم لا يعلمون أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لا تزيدنا إلا عزيمةً وإصرارا على قتالهم، بيتي هو بيت كل مرادي وكل يمني وليس أغلى من دماء الشهداء، وأقسم لو طحنوا الأرض تحت أقدامنا أننا لن نكل ولن نمل من قتالهم».

وتلجأ ميليشيات الحوثي إلى تفجير منازل معارضيها، في سياق التهجير القسري وإرهاب وتركيع بقية السكان والانتقام من الخصوم، وفق توصيف تقرير حقوقي.

ووفق تقرير لـ «الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل»، وهي مؤسسة غير حكومية، فإن ميليشيات الحوثي فجرت أكثر من 816 منزلاً في مختلف محافظات اليمن منذ انقلابها على الدولة في أواخر 2014.