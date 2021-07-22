سوريا: قتيل وجرحى بقذائف على الطريق الدولي بالرقة

ابوظبي - سيف اليزيد - دمشق (وكالات)

قتل مدني وأصيب 3 آخرون تصادف مرورهم بسياراتهم مع سقوط قذائف أطلقتها مجموعات مسلحة على الطريق الدولي «أم فور» شمال الرقة في سوريا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية.

ونقلت وكالة «سانا» عن مصادر محلية أن «القوات التركية والمجموعات التي تدعمها استهدفت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ولفترات متقطعة الطريق الدولي ما أدى إلى سقوط الضحايا بين قتيل وجرحى، وكان أولئك يعبرون الطريق ما بين بلدة عين عيسى وقرية هوشان بريف الرقة الشمالي». وأضافت الوكالة أن «تركيا والمجموعات التي تدعمها ومنذ بدء عدوانها على الأراضي السورية تعتدي بشكل متكرر على المناطق والقرى المجاورة بالقذائف المتنوعة».