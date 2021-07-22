الرئيس التونسي: الجيش سيدير أزمة «كوفيد- 19» في البلاد

ابوظبي - سيف اليزيد - تونس (وكالات)

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، أوامره للجيش بإدارة أزمة تفشي فيروس كورونا، وذلك وسط تخبط حكومي في التعامل مع الأزمة.

وقال سعيد، خلال قيامه بجولة تفقدية إلى مركز التلقيح في المنزه وشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة: «إدارة العملية تم وضعها تحت الإدارة العامة للصحة العسكرية بما في ذلك المعدات وسيوضع نظام قانوني لهذه المعدات التي أتت من كل البلدان».

وتابع: «لم أطلب من الدول ذلك، وحتى يكون الوضع واضحاً، قالوا: نمكن رئيس الجمهورية، والأمر لا يتعلق برئيس الجمهورية ولا يتعلق بحسابات سياسية».

وأضاف الرئيس التونسي: «تم تنظيم جسور جوية وبرية وبحرية بالنسبة للمعدات وما زالت مستمرة ويتم وضعها تحت إشراف المؤسسة العسكرية».

وكان رئيس الوزراء هشام المشيشي قد أقال وزير الصحة في وقت سابق أمس الأول، وسط تبادل للاتهامات بشأن الأداء في مكافحة التفشي السريع للإصابات والوفيات بـ«كوفيد- 19» وبطء حملة التطعيم.

وتشهد الدولة المغاربية وضعاً صحياً متأزماً للغاية، بسبب انتشار غير مسبوق للفيروس، إذ وصلت النتائج الإيجابية إلى نسبة 30 بالمئة من إجمالي الفحوص اليومية.