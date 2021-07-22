دولة عربية تعلن بدء موجة تفشٍ خطيرة من كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - تشهد العديد من الدول عبر العالم زيادة كبيرة في الإصابات بفيروس كورونا المستجد بسبب متحورة "دلتا"، ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات في محاولة لوقف انتشار الوباء.

في هذا الصدد، أعلنت وزارة الصحة في العراق مساء اليوم الأربعاء دخول البلاد فى الموجة الثالثة من جائحة كورونا.

وأكد بيان لوزارة الصحة، وزع مساء اليوم، أن «المنحنى الوبائي في العراق يستمر بالتصاعد نتيجة لزيادة نسب الإصابات والوفيات في ظل تعرض بلدنا ودول العالم إلى موجة ثالثة شرسة وقاسية من جائحة كورونا».

وذكر البيان أن دخول الموجة الثالثة من جائحة كورونا سبب ضغطاً شديداً على المستشفيات ومراكز علاج كورونا التي تشهد اكتظاظاً بالمرضى وزيادة الحالات الشديدة والحرجة وضمنها مرضى من فئة الشباب مع تصاعد عدد الوفيات بشكل خطير وغير مسبوق.

وأوضح البيان أن خبراء الصحة العامة والأوبئة يؤكدون أن متحورة «دلتا» من الفيروس تتنقل بكل سهولة وسرعة فائقة في تلك التجمعات مسببة إصابات كبيرة وخطرة حتى بين فئة الشباب والأطفال.

وأهاب البيان بالعراقيين ترك التهاون والاستهتار بالإجراءات الوقائية.