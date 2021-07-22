“احتجاجات المياه”.. إيران تشتعل لليوم السابع على التوالي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 يوليو 2021 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

يشنّ الأمن الإيراني، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في الأهواز، إثر الاحتجاجات المستمرة لليوم السابع على التوالي بسبب شح المياه، فيما أفادت وسائل إعلام بتقييد الوصول لمواقع التواصل في الأهواز لمنع بث صور الاحتجاجات.

وتعمل إيران على تقييد الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي عبر الهواتف النقالة، مؤكدة أن ذلك التقييد يأتي خشية إرسال مقاطع الفيديو في ظل استمرار “احتجاجات عارمة” في مدن البلاد لليوم السابع على التوالي.

وأرسل الجيش الإيراني، اليوم، صهاريج مياه إلى الأهواز (جنوب غرب) في محاولة لاحتواء الاحتجاجات التي تشهدها المحافظة بسبب انقطاع المياه وتحويل مجرى الأنهار.

ونقلت الوكالة عن المدير العام للجهد الهندسي في المنطقة الجنوبية الغربية بوزارة الدفاع العقيد مرتضى مرادي قوله: “وزارة الدفاع وإسناد من القوات المسلحة وضعت تحت تصرف المحافظة 10 صهاريج مياه للمساعدة في إمداد المناطق التي تعاني من شح المياه”.

كما أظهر مقطع فيديو ما يُعتقد أنها تعزيزات عسكرية يتم إرسالها إلى الأهواز لمواجهة الاحتجاجات المستمرة.

وتشهد منطقة الأهواز منذ نحو أسبوع احتجاجات على نقص المياه، تخللها مصادمات أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين في صفوف المحتجين.

كما قُتل ضابط في الشرطة الإيرانية خلال هذه الصدامات، وفق الإعلام الرسمي. وأوردت وكالة الأنباء الرسمية “إرنا” بعيد منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء أن الضابط قتل مساء الثلاثاء في مدينة بندر ماهشهر.

وتشهد محافظة الأهواز منذ ليل الخميس الماضي احتجاجات على خلفية شح المياه، أدت لمقتل متظاهر على الأقل. وأظهرت مقاطع فيديو للاحتجاجات في مناطق عدة من الأهواز تعامل قوات الأمن بالشدة مع المحتجين.