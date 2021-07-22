وفاة أول حالة بإنفلونزا الطيور في الهند

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 يوليو 2021 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

توفي فتى في الـ11 من عمره بفيروس إنفلونزا الطيور من سلالة H5N1. وأعلنت الهند وفاة صبي في الـ 11 من عمره بفيروس إنفلونزا الطيور من سلالة H5N1 في أول حالة وفاة من نوعها بهذه الإنفلونزا في البلاد.

وذكر بيان للحكومة أن الصبي دخل إلى مستشفى في نيودلهي في الثاني من تموز، وتوفي بعد أن تطورت حالته إلى فشل في وظائف الأعضاء، مشيراً إلى أن المسعفين الذين شاركوا في علاج الصبي، وأسرته معزولون صحيا كما بدأت السلطات تعقّب المخالطين.

وأوضح البيان أن إدارة تربية الحيوانات في ولاية هاريانا مسقط رأس الصبي في شمال البلاد، لم تعثر على أي حالات يشتبه في إصابتها بإنفلونزا الطيور وكثفت جهود المراقبة.