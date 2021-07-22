مسؤول سعودي ينفي استخدام المملكة برمجيات لمتابعة الاتصالات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 يوليو 2021 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

نفى مصدر مسؤول في المملكة العربية السعودية مزاعم في وسائل إعلام بأن السعودية استخدمت برمجيات لمتابعة الاتصالات.

وذكر التلفزيون السعودي أن مصدراً مسؤولاً بالمملكة نفى اليوم الأربعاء مزاعم في وسائل إعلام بأن السعودية استخدمت برمجيات لمتابعة الاتصالات.

وأضاف المسؤول أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وأكد أن سياسة المملكة لا تقر مثل هذه الممارسات.

كان تحقيق استقصائي عالمي نشرته يوم الأحد 17 مؤسسة إعلامية قد قال إن برنامج بيجاسوس استُخدم في محاولات، نجح بعضها، في اختراق هواتف ذكية لصحفيين ومسؤولين حكوميين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان.