موسكو: لافروف يلتقي بيدرسن الخميس

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 يوليو 2021 01:13 صباحاً - منذ 3 ساعات

يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن في موسكو الخميس.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف سيلتقي المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن في موسكو غدا الخميس.

وكتبت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على قناتها في “تيليغرام” أن لافروف سيعقد في الـ22 من يوليو في موسكو “لقاء عمل مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن”.

وكان بيدرسن أعلن سابقا عن نيته زيارة العاصمة الروسية في وقت قريب للتشاور.