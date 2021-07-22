مصرع 25 شخصاً نتيجة فيضانات وسط الصين

المناطق - وكالات

لقي 25 شخصاً على الأقل مصرعهم نتيجة فيضانات على مدينة تشنغتشو بمقاطعة خنان وسط الصين ، فيما لا يزال آخرون في عداد المفقودين.

وأفاد مركز السيطرة والإغاثة في مقاطعة خنان في بيان أمس أن السلطات المحلية في مدينة تشنغتشو قامت بإجلاء حوالي 200 ألف شخص من المدينة إلى مناطق أخرى آمنة، بعد أن تسببت أمطار غزيرة غير مسبوقة في فيضانات عارمة وسيول جارفة.