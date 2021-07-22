شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان.. الشرطة تواجه المحتجين على التطعيم ضد كورونا بالغاز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الشرطة اليونانية قنابل الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق حشد في أثينا يحتج على حملة التطعيم ضد فيروس كورونا أمس الأربعاء.

وشارك نحو 1500 في الاحتجاج أمام مبنى البرلمان، وهو ثاني احتجاج خلال أسبوع على الحملة اليونانية للتطعيم ضد كوفيد-19.

وشارك أكثر من خمسة آلاف في احتجاج الأربعاء الماضي حيث كان بعضهم يلوح بالعلم اليوناني وصلبان خشبية.

جاءت الاحتجاجات في أعقاب قرار أصدرته الحكومة في وقت سابق في يوليو تموز بجعل التطعيم إلزاميا للعاملين في الرعاية الصحية ودور رعاية المسنين.