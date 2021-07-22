شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف 131 مهاجراً غير شرعي بتونس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوقف الأمن التونسي 131 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة في عمليات متفرقة.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية أمس، أن وحداتها التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط أوقفت في ست عمليات 122 مهاجراً كانوا يستعدون لاجتياز الحدود البحرية التونسية خِلسة باتجاه الأراضي الأوروبية، فيما أُوقف 9 مهاجرين بمحافظتي صفاقس والمهدية كانوا يعتزمون المشاركة في إحدى عمليات اجتياز الحدود البحرية خِلسة، مشيراً إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.