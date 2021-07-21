شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكي يؤكد استمرار تقديم بلاده الدعم للقوات الأفغانية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 52 ثانية - 12:30 صباحًا, 22 يوليو 2021 م
المناطق - وكالات
أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، استمرار تقديم الولايات المتحدة الدعم للقوات الأفغانية، وأن المهمة الأمريكية في أفغانستان لم تنته بعد.
وأفاد أوستن في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي اليوم، أن بلاده تعمل على تسليم طائرات للحكومة الأفغانية لمساعدتها في مواجهة طالبان، مبيناً أن القوات الأمريكية ستتمكن من القيام بعمليات عبر الأفق لدعم أفغانستان.
من جانبه أشار رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي، إلى أن الجيش الأفغاني لديه القدرة التامة على حماية البلاد، معلناً عن تسليم كافة القواعد العسكرية خارج كابول للحكومة الأفغانية، لافتاً إلى أن عدد من الجنود سيبقى بعد الانسحاب لتأمين مطار كابول الدولي والسفارة الأمريكية.