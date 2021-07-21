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وزير الدفاع الأمريكي يؤكد استمرار تقديم بلاده الدعم للقوات الأفغانية

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 52 ثانية - 12:30 صباحًا, 22 يوليو 2021 م

المناطق - وكالات

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، استمرار تقديم الولايات المتحدة الدعم للقوات الأفغانية، وأن المهمة الأمريكية في أفغانستان لم تنته بعد.‏
وأفاد أوستن في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي ‏اليوم، أن بلاده تعمل على تسليم طائرات للحكومة الأفغانية لمساعدتها في مواجهة طالبان، مبيناً أن القوات الأمريكية ستتمكن من القيام بعمليات عبر الأفق لدعم أفغانستان.‏
من جانبه أشار رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي، إلى أن الجيش الأفغاني لديه ‏القدرة التامة على حماية البلاد، معلناً عن تسليم كافة القواعد العسكرية خارج كابول للحكومة ‏الأفغانية، لافتاً إلى أن عدد من الجنود سيبقى بعد الانسحاب لتأمين مطار كابول الدولي والسفارة ‏الأمريكية.‏

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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