وزير الدفاع الأمريكي يؤكد استمرار تقديم بلاده الدعم للقوات الأفغانية

المناطق - وكالات

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، استمرار تقديم الولايات المتحدة الدعم للقوات الأفغانية، وأن المهمة الأمريكية في أفغانستان لم تنته بعد.‏

وأفاد أوستن في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي ‏اليوم، أن بلاده تعمل على تسليم طائرات للحكومة الأفغانية لمساعدتها في مواجهة طالبان، مبيناً أن القوات الأمريكية ستتمكن من القيام بعمليات عبر الأفق لدعم أفغانستان.‏

من جانبه أشار رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي، إلى أن الجيش الأفغاني لديه ‏القدرة التامة على حماية البلاد، معلناً عن تسليم كافة القواعد العسكرية خارج كابول للحكومة ‏الأفغانية، لافتاً إلى أن عدد من الجنود سيبقى بعد الانسحاب لتأمين مطار كابول الدولي والسفارة ‏الأمريكية.‏