شكرا لقرائتكم خبر عن «الموت للديكتاتور».. احتجاجات نقص المياه تتصاعد في إيران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تصاعدت الاحتجاجات الليلية في عدد من مناطق الأحواز ضد السلطات الإيرانية لليوم السابع على التوالي، فيما أغلق محتجون الطريق بين بهبهان وشيراز.

وتظاهر أهالي مسجد سلیمان وهم من أبناء عشائر بختياري اللور تضامنًا مع أبناء وطنهم العرب وأعربوا عن تضامنهم مع مطالب العطشى في محافظة خوزستان.

ونزل شبان منتفضون في مدن الأهواز، وآبادان، وخرمشهر، وإيذه، وسوسنكرد، وبهبهان، وماهشهر، ودارخوين، ودزفول، وشوشتر، وشوش، وحميدية، ورامهرمز، وويس، وكوت عبد الله، والحائي وغيرها من المدن. وهم يهتفون "الموت للديكتاتور" والشعب يريد إسقاط النظام" .