الأرجنتين تسمح بتسجيل 'الجنس الثالث' في جوازات السفر

ووفقا للقرار الصادر بهذا الصدد، فإن الرمز (F) يستخدم في الجواز أو بطاقة الهوية للإشارة إلى أن حامله أنثى، والرمز (M) إلى أن حامله ذكر، والرمز (X) إلى أن حامله ممن لم يتحدد جنسهم.

وأوضح القرار أن "علامة "X" في خانة الجنس تدوّن في حال لم يعرف الشخص نفسه على أنه من أحد الجنسين، أو لم يتم تحديد جنسه".

