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انت الان تتابع خبر بالصورة.. مأدبة طعام في ردهة لعزل مصابي كورونا تثير موجة استياء على مواقع التواصل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تظهر جلوس اشخاص في احدى ردهات عزل مصابي كورونا على الارض لتناول الطعام اثناء وجودهم مع احد المرضى في احدى المحافظات.
واثارت الصورة موجة انتقادات واسعة واستياء، في وقت يشهد العراق انتشارا خطيرا ومتسارعا للمتحور "دلتا" وزيادة عدد الاصابات والوفيات الناتجة عن كورونا، فيما حمل آخرون وزارة الصحة وادارة المستشفيات مسؤولية الاهمال وعدم المحاسبة".