انت الان تتابع خبر بالصورة.. مأدبة طعام في ردهة لعزل مصابي كورونا تثير موجة استياء على مواقع التواصل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تظهر جلوس اشخاص في احدى ردهات عزل مصابي كورونا على الارض لتناول الطعام اثناء وجودهم مع احد المرضى في احدى المحافظات.