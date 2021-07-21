منافسات كرة القدم في دورة الالعاب الاولمبية تنطلق غدا.. تعرف على المواعيد

وفي منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو 2020 يتنافس 16 منتخباً على الميدالية الذهبية أو الفضية أوالبرونزية على الأقل في هذا الحدث الكبير.

بغداد - ياسين صفوان - تنطلق يوم غد الخميس، منافسات مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد طوكيو" بمشاركة 16 منتخبا، حيث تقام 8 مباريات ضمن مواجهات المجموعات الأربعة لدور المجموعات.

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محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012