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منافسات كرة القدم في دورة الالعاب الاولمبية تنطلق غدا.. تعرف على المواعيد

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بغداد - ياسين صفوان - تنطلق يوم غد الخميس، منافسات مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد طوكيو" بمشاركة 16 منتخبا، حيث تقام 8 مباريات ضمن مواجهات المجموعات الأربعة لدور المجموعات.
وفي منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو 2020 يتنافس 16 منتخباً على الميدالية الذهبية أو الفضية أوالبرونزية على الأقل في هذا الحدث الكبير.

وفيما يلي جدول ومواعيد المباريات بتوقيت بغداد:

مصر – اسبانيا 10:30 صباحا


المكسيك - فرنسا 11:00 صباحا

نيوزلندا – كوريا الجنوبية 11:00 صباحا

ساحل العاج – 11:30 صباحا

الارجنتين استراليا 1:30 ظهرا

اليابان – جنوب افريقيا 2:00 ظهرا

هندوراس – رومانيا 2:00 ظهرا

البرازيل – المانيا 2:30 ظهرا

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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