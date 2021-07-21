انت الان تتابع خبر منافسات كرة القدم في دورة الالعاب الاولمبية تنطلق غدا.. تعرف على المواعيد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تنطلق يوم غد الخميس، منافسات مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد طوكيو" بمشاركة 16 منتخبا، حيث تقام 8 مباريات ضمن مواجهات المجموعات الأربعة لدور المجموعات.
وفي منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو 2020 يتنافس 16 منتخباً على الميدالية الذهبية أو الفضية أوالبرونزية على الأقل في هذا الحدث الكبير.
مصر – اسبانيا 10:30 صباحا
المكسيك - فرنسا 11:00 صباحا
البرازيل – المانيا 2:30 ظهرا
وفيما يلي جدول ومواعيد المباريات بتوقيت بغداد:
مصر – اسبانيا 10:30 صباحا
المكسيك - فرنسا 11:00 صباحا
نيوزلندا – كوريا الجنوبية 11:00 صباحا
ساحل العاج – السعودية 11:30 صباحا
الارجنتين استراليا 1:30 ظهرا
اليابان – جنوب افريقيا 2:00 ظهرا
هندوراس – رومانيا 2:00 ظهرا
البرازيل – المانيا 2:30 ظهرا