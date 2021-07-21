جونسون وزعيم المعارضة يتصادمان حول العزل

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"الخليج 365" من لندن: اعتذر رئيس الوزراء البريطاني للشركات التي تأثرت بارتفاع عدد الموظفين الذين اضطروا إلى عزل أنفسهم بسبب الاتصال الوثيق بحالة كورونا الإيجابية.

وفي مداخلاته في جلسة مجلس العموم، الخاصة بسؤال رئيس الوزراء (PMQs)، التي تسبق بدء العطلة البرلمانية الصيفية، اليوم الأربعاء، قال بوريس جونسون الذي يعزل نفسه "الجميع يتفهم إزعاج التعرض للضغوط".

وقال جونسون في مستهل الجلسة التي هي الأولى منذ تخفيف القيود المفروضة على فيروس كورونا في إنكلترا يوم الاثنين: "أعتذر للجميع في مجال الأعمال التجارية في جميع أنواع الخدمات - القطاع العام أو غير ذلك - الذين يواجهون إزعاجًا".

وأضاف: "سوف نتحول، كما يعلم مجلس العموم، إلى نظام يعتمد على اختبار الاتصال بدلاً من عزل الاتصال - ولكن حتى ذلك الحين، يجب أن أذكر الجميع بأن العزلة هي أداة حيوية لدفاعنا ضد المرض."

وجاءت تعليقات جونسون في الوقت الذي ضغط فيه زعيم حزب العمال السير كير ستارمر على رئيس الوزراء بشأن ما إذا كان يجب عزل شخص يتعرض لضغوط من تطبيق المتابعة التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية العامة NHS COVID-19 بعد رسائل متضاربة من وزراء الحكومة.

ناشط متفوق

وأشار السير كير إلى أنه "عندما يتعلق الأمر بإثارة الارتباك، فإن رئيس الوزراء هو ناشط متفوق". وأضاف: "مع عزل نصف مليون شخص أنفسهم، أعتقد أننا جميعًا فوجئنا بعض الشيء بأن رئيس الوزراء ووزير الخزانة ووزير الصحة تم اختيارهم جميعًا بشكل عشوائي للحصول على بطاقة خالية من كورونا وعزل أنفسهم".

يذكر أنه بعد التأكد من تحديد السيد جونسون ووزير الخزانة ريشي سوناك على أنهما على اتصال وثيق بوزير الصحة ساجد جاويد، أعلن داونينغ ستريت أن جونسون وسوناك سيشاركان في مخطط تجريبي في العزلة باختبار يومي".

الاعفاء من العزل

كما سلط زعيم المعارضة السير كير الضوء على الارتباك بشأن قائمة الإعفاء من العزل، التي لم تنشرها الحكومة بعد، وقال إن الحكومة "في كل مكان" بشأن هذه القضية.

وردا على ستارمر، وصف رئيس الوزراء أسئلة زعيم حزب العمال حول سياسة العزل الذاتي بأنها "أشياء ضعيفة". وقال جونسون: "إنه يريد إبقاء هذا البلد، بقدر ما أفهم موقفه، في حالة إغلاق" ، حيث دعا حزب العمال إلى إلغاء بعض القواعد يوم الاثنين - بما في ذلك أقنعة الوجه في وسائل النقل العام -.

وأضاف رئيس الوزراء أن العزلة "جزء مهم للغاية من ترسانة أسلحتنا ضد كوفيد".

ثم سأل زعيم حزب العمال السيد جونسون عن رسائل واتساب WhatsApp الظاهرة التي كشف عنها كبير مساعديه السابق دومينيك كامينغز في أكتوبر من العام الماضي، عندما ورد أن رئيس الوزراء رفض الحاجة إلى إغلاق الخريف لأن أولئك الذين يموتون بسبب فيروس كورونا "كانوا في الأساس أكثر من 80".

رسائل واتساب

ولدى سؤاله عما إذا كان "يعتذر الآن عن استخدام هذه الكلمات غسل اليدين، التباعد، الكمامة"، لم ينف جونسون هذه المزاعم. وأجاب بدلاً من ذلك: "لا شيء يمكنني قوله من صندوق الإرسال الافتراضي (واتساب) هذا أو أي شيء يمكنني فعله، يمكن أن يعوض عن الخسارة والمعاناة التي تحملها الناس في هذا الوباء".

كما تم استجواب رئيس الوزراء بشأن قراره بإثبات حالة التطعيم المزدوج لدخول النوادي الليلية وغيرها من الأحداث المزدحمة المحتملة من نهاية سبتمبر.

وسأل السير كير رئيس الوزراء: "لماذا لا بأس بالذهاب إلى ملهى ليلي خلال الأسابيع الستة المقبلة بدون دليل على لقاح أو اختبار، وبعد ذلك اعتبارًا من سبتمبر، لن يكون من المقبول الدخول إلى ملهى ليلي إلا إذا كان لديك بطاقة هوية لقاح؟ ".

لكن رئيس الوزراء اتهم السير كير بمحاولة "تسجيل نقاط سياسية رخيصة" وأشار: "يمكن للجميع أن يرى أنه يتعين علينا الانتظار حتى نهاية سبتمبر، وفي ذلك الوقت يكون من العدل فقط لجيل الشباب، عندما يكونون جميعًا قد حصلوا على قبل أن نفكر في شيء مثل طلب مضاعفة من الناس قبل أن يتمكنوا من الذهاب إلى ملهى ليلي، "هذا واضح للجميع، إنه الفطرة السليمة."



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