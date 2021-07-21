مساعدة وزير الخارجية الأميركي تستعد لزيارة الصين

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واشنطن: أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان الأربعاء أن ويندي شيرمان المسؤولة الثانية في الوزارة ستزور تيانجين الأحد والاثنين للقاء قادة صينيين، لتصبح أكبر مسؤولة في حكومة جو بايدن تزور الصين.

وقالت الخارجية في بيانها إن نائبة وزير الخارجية ستلتقي في المدينة الواقعة شمال الصين بوزير الخارجية الصيني وانغ يي "في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة لإجراء مبادلات صريحة لتعزيز المصالح والقيم الأميركية مع إدارة العلاقة مع بكين بشكل مسؤول".

وحتى الآن، لم يزر الصين سوى المبعوث الأميركي للمناخ جون كيري منذ وصول الرئيس بايدن إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير.

وتخوض القوتان العظميان مواجهة يقدمها الرئيس الأميركي على أنها منافسة عالمية بين الأنظمة الاستبدادية والديموقراطيات.

توتر في ألاسكا

والتقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين في آذار/مارس مع نظرائه الصينيين في ألاسكا في اجماع ساده توتر طرحت خلاله كل الخلافات الصعبة بين واشنطن وبكين، حول حقوق الإنسان ومصير المسلمين الأويغور في الصين وهونغ كونغ.

وقالت وزارة الخارجية إن ويندي شيرمان ستبحث في تيانجين "القضايا التي لدينا بشأنها مخاوف جدية بشأن سلوك الصين، ولكن أيضا الموضوعات التي تلتقي بشأنها مصالحنا".

وتؤكد إدارة بايدن أنها تريد مواصلة التعاون مع بكين بشأن التحديات العالمية الكبرى مثل مكافحة الاحتباس الحراري أو إدارة الأزمة الصحية أو القضايا المتعلقة بنزع السلاح.