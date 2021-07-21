إنقاذ 41 شخصًا من الغرق في شواطئ رأس البر

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، توافد المئات من الأهالي على شواطئها، اليوم الأربعاء، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، تزامنًا مع تكثيف الجهود الأمنية وانتشار الكمائن على الطرق.

وأعلن اللواء حسين لبيب، رئيس المدينة، في تصريح صحفي، أنه جرى اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، والالتزام بالتباعد بين الشماسي، والعمل من أول ضوء بتواجد إدارة الشاطئ ورجال الإنقاذ والمعدات البحرية.

وأوضح أنه جرى إنقاذ 41 حالة من الغرق، وتسليم 104 أطفال تائهين إلى ذويهم، بالإضافة لعمل حملات مستمرة على مدار اليوم لنظافة الشاطئ ورفع المخلفات أولاً بأول.