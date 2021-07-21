شكرا لقرائتكم خبر عن ضغط على المستشفيات.. العراق يدخل «الموجة الثالثة» من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق مساء اليوم الأربعاء، دخول البلاد فى الموجة الثالثة من جائحة كورونا مما أحدث ضغطا شديدا على المستشفيات ومراكز علاج كورونا التي تشهد اكتظاظ المرضى وزيادة الحالات الشديدة والحرجة.

وأكد بيان لوزارة الصحة والبيئة، أن "المنحنى الوبائي في العراق يستمر بالتصاعد نتيجة لزيادة نسب الإصابات والوفيات في ظل تعرض بلدنا ودول العالم الى موجة ثالثة شرسة وقاسية من جائحة كورونا".

وذكر البيان أن دخول الموجة الثالثة من جائحة كورونا سبب ضغطا شديدا على المستشفيات ومراكز علاج كورونا التي تشهد اكتظاظ المرضى وزيادة الحالات الشديدة والحرجة وضمنها مرضى من فئة الشباب مع تصاعد عدد الوفيات بشكل خطير وغير مسبوق.

وأوضح البيان أن خبراء الصحة العامة والوبائيات يؤكدون أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا (دلتا) تتنقل بكل سهولة وسرعة فائقة في تلك التجمعات مسببة إصابات كبيرة وخطرة حتى بين فئة الشباب والأطفال. وأهاب البيان بالعراقيين ترك التهاون والاستهتار بالإجراءات الوقائية.