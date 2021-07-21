المصرية ريهام سعيد تعتزل الاعلام.. هذه هي وجهتها المقبلة

وذكرت في تدوينة على حسابها الرسمي على "إنستغرام"، صباح اليوم الأربعاء، أنها اعتزلت التمثيل من قبل في العام 2015، للتفرغ للعمل الإعلامي لكنها بسبب عدة أزمات قررت اعتزال الإعلام والعودة مجددا للفن، مضيفة أنها تعرضت لمشكلات كثيرة خلال عملها الإعلامي بتحريض من منافسين لها بسبب نسب مشاهدة برامجها العالية، على حد وصفها.وأشارت إلى أنها سعيدة بعملها الإعلامي الذي سخرته لخدمة المواطنين، وقدمت رسالة ودورا وعملت في أصعب وقت مر على إعلاميي مصر خلال حكم الإخوان.

وكانت المذيعة المصرية قد تعرضت لمشكلات كثيرة في الآونة الأخيرة بسبب برامجها، وكان آخرها نهاية العام الماضي حيث لاقت غضبا كبيرا بسبب حلقة من برنامجها "صبايا الخير" الذي عاد بعد توقف دام مدة عامين وطلّت فيها بموضوع عن "صيد الحيوانات".

واكدت سعيد حبها لمهنة التمثيل، وأنها سارت على خطى زميلات لها في الوسط مثل: دينا الشربيني، وداليا البحيري ودينا فؤاد.

