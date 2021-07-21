شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل مجلس إدارة صندوق تمويل المشروعات التعليمية وفقا للقانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدف صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية المنشأ بالقانون رقم 213 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، بما فى ذلك إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية والإنتاجية، وتجهيزها وصيانتها وترميمها، واستثمار أموال الصندوق بما فى ذلك إنشاء وتأسيس الشركات فى إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المستدامة للدولة فى مجال التعليم العام والفني، وفقًا للائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفيما يلى نستعرض تشكيل إدارة الصندوق وفقا لما ورد في التشريع الجديد...

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة، يشكل على النحو الآتى :

- وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رئيسًا.

- مدير الصندوق.

- أربعة من رؤساء القطاعات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والهيئات التابعة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى يصدر باختيارهم قرار منه لمدة سنتين قابلة للتجديد.

- خبير فى مجال نشاط الصندوق يصدر باختياره قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لمدة سنتين قابلة للتجديد.

- أربعة ممثلين لوزارات التنمية المحلية والمالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والاستثمار يصدر باختيارهم قرارات من الوزراء المختصين لمدة سنتين قابلة للتجديد.