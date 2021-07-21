شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين: التليفزيون المصرى يسير بخطة ثابتة نحو الإصلاح والتطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

هنأ مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، الإعلاميين بمناسبة ذكرى انطلاق البث الأول للإرسال التليفزيونى فى 21 يوليو عام 1960.

وقال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن فكرة إنشاء التليفزيون المصرى، بغرض تعليم الشعب وتثقيفه ومحو أميته وترسيخ القيم ومبادئ المجتمع المصرى الأصيلة، مضيفا أن التليفزيون استهل إرساله بقناة واحدة، وكان زمن الإرسال محدد بـ6 ساعات فقط يوميًا، وقدم التليفزيون برامج شاملة من توعية وإرشاد للمزارعين وبرامج تعليمية فى جميع المراحل، وبرامج للأطفال وفوازير رمضان التى اشتهر فى تقديمها ثلاثى أضواء المسرح ليتسع بعد مرور الوقت بالعديد من القنوات لتعظيم إمكانياته ليؤدى الدور المنوط به التوعوى والتنويرى فى المجتمع المصرى .

وتابع: التليفزيون المصرى دائما مساند للدولة المصرية فى كل المحن والأزمات التى تواجهه كما أنه يسير بخطة ثابتة نحو الإصلاح والتحديث والتطوير، التليفزيون المصرى قاد حركة التطوير والفكر والثقافة فى العالم العربى لعقود من خلال جيل من العمالقة والرواد فى العمل الإعلامى وكذلك إيمانا منه بالقوة الناعمة وتأثيرها فى عقل ووجدان المشاهد المصرى والعربى وبناء الشخصية المصرية.