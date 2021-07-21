"نورد ستريم" والعلاقات.. ثاني اتصال بين بوتين وميركل خلال شهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحدثت المستشارة أنجيلا ميركل والرئيس الروسي، فيلاديمير بوتين، مساء الأربعاء، عبر الهاتف للمرة الثانية في شهر.

ووفق بيان للحكومة الألمانية حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، فإن ميركل تحدثت مع بوتين مساء الأربعاء، في قضايا عدة أبرزها قضايا الطاقة، وخاصة خط أنابيب "نورد ستريم" الذي يمر بالأراضي الأواكرانية.



وتابعت الحكومة الألمانية "تناولت المحادثات أيضا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل حل الصراع في شرق أواكرانيا".

وفي وقت سابق، توصلت واشنطن وبرلين إلى اتفاق لإنهاء خلافهما بشأن خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 المثير للجدل والممتد من روسيا إلى ألمانيا، ينص على عقوبات محتملة ضد موسكو إذا "استخدمت الطاقة كسلاح" كما أعلنت مسؤولة أميركية الأربعاء.

كذلك، ينص هذا الاتفاق الذي ستكشف تفاصيله في وقت لاحق من اليوم، على سعي البلدين المتحالفين للتمديد عشر سنوات التدابير التي تضمن عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا، كما قالت فيكتوريا نولاند، المسؤولة الثالثة في وزارة الخارجية الأميركية.



وفي 21 يونيو حزيران الماضي، قال بيان للمستشارية الألمانية، تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، إن ميركل أجرت اتصالا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، بمناسبة الذكرى الثمانين للهجوم الألماني على الاتحاد السوفيتي.

وأكدت المستشارة لبوتين المعاناة التي جلبتها الجرائم الألمانية للناس في روسيا، وكذلك في أوكرانيا وبيلاروسيا والجمهوريات السوفيتية السابقة الأخرى، متجسدة في ملايين العائلات حتى اليوم، وفق البيان.



ونقل البيان عن ميركل قولها خلال الاتصال إنها "ممتنة للغاية لأن العديد من الأشخاص من هذه البلدان قبلوا بالتواصل مع ألمانيا من أجل المصالحة".

والعلاقات بين برلين وموسكو تشهد توترات من وقت لآخر على خلفية موقف بوتين من خصمه المعارض أليكسي نافالني الذي تلقى العلاج في ألمانيا جراء تسمم تقول برلين إنه متعمد، بالإضافة لملفات أخرى تتعلق بتوازن القوى الإقليمي مع نشر روسيا قواتها على الحدود مع أوكرانيا.